Mancini, Pellegrini, Elsha: la cura di Mou

I tre grandi delusi dall'Europeo. Mancini, Pellegrini ed El Shaarawy speravano di poter essere in Inghilterra nella giornata di oggi, pronti a dare tutto sul campo di Wembley per battere l'Austria e accedere ai quarti di finale della competizione. Il tecnico azzurro però ha scelto di fare a meno di loro, unica eccezione per Pellegrini costretto a rinunciare per via di un infortunio. Ma adesso è già tempo di pensare al futuro e l'arrivo di José Mourinho potrebbe aiutarli a tornare grandi. Mancini è stato il leader della difesa giallorossa in questa stagione e lo Special One è sicuro di affidare a lui le chiavi del reparto arretrato. Pellegrini invece è pronto a prendersi le sue responsabilità, diventando il capitano che guiderà la squadra da vero capitano. Anche El Shaarawy deve riscattarsi, dopo esser tornato in Serie A per conquistare una maglia dell'Italia senza riuscirci. Il faraone deve ritrovare la giusta condizione fisica e per questo già sta lavorando a Trigoria in attesa dell'arrivo del tecnico portoghese.

(gasport)