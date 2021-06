Mancini, adesso c'è fretta. I rinnovi Roma partono da lui

La Roma si prepara a trattare il rinnovo di Gianluca Mancini. Stando alle ultime notizie di mercato che trapelano da Trigoria, sembra sarà proprio il difensore il primo calciatore giallorosso che rinnoverà il proprio contratto e che verrà tolto dal mercato. Nonostante la scadenza nel 2024 infatti sul difensore è forte l'interesse di molti club, italiani ed esteri, e per questo Tiago Pinto vuole fare di tutto per tenere il giocatore nella Capitale, anche inserendo una clausola come fatto per il rinnovo di Ibanez. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, per il quale però nonostante la clausola da 30 milioni c'è tranquillità. Il capitano vuole restare a Roma e seguire le orme di Totti e De Rossi legandosi al club fine più tempo possibile.

(gasport)