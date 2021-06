Lucescu: "Mourinho può tornare a vincere con la Roma"

In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, ha detto la sua Mircea Lucescu, che ha parlato anche del ritorno di Josè Mourinho in Serie A. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico della Dinamo Kiev:

"Prima l'Italia era il campionato dei presidenti, in cui vinceva quello con più soldi. Adesso che in Serie A non ci si può più permettere giocatori da 100 milioni, si è giustamente puntato su allenatori di livello che dovranno costruirli. Sorpreso da Mourinho alla Roma? Non più di tanto. Sicuramente per José non è un passo indietro. Sono convinto che alla Roma possa tornare a vincere".

(Tuttosport)