L'Italia fra i pali di Rui Patricio

Va chiudendosi la trattativa per portare nella Capitale Rui Patricio, portiere portoghese del Woverhampton fortemente voluto dal nuovo tecnico della Roma José Mourinho. Il nuovo allenatore giallorosso ha convinto la società a superare i propri dubbi relativi all'età e a muoversi per chiudere la trattativa. Restano da limare alcuni dettagli, ad esempio il fatto che ci sia della distanza tra domanda (12 milioni) e offerta (7 milioni), ma le sensazioni sembrano essere positive. Intanto i tifosi possono ammirare Rui Patricio con la maglia del Portogallo durante l'Europeo. Fondamentale durante la gara con la Francia potrebbe incrociare proprio l'Italia in un possibile quarto di finale, per assaggiare il valore del massimo campionato italiano in attesa di sbarcare nella Capitale.

(Il Messaggero)