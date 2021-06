L’avventura di Mou: il marziano alla conquista della città eterna

“Il Marziano”, il titolo, “José Mourinho a Roma”, su una copertina che riproduce il murale apparso sulla facciata di una palazzo a Testaccio — diventato meta di selfie e foto ricordo. La Roma è la grande scommessa di un allenatore che ha vinto tutto, anche in Italia, alla guida dell’Inter del triplete, e che affronta oggi un’avventura complicata, in una piazza che ha appena festeggiato i vent’anni dall’ultimo scudetto. Il libro di 168 pagine raccoglie in larga parte testi inediti, scritti dalle più grandi firme del giornalismo di Repubblica, ed esplicitamente ispirato al film di Ennio Flaiano, “Un marziano a Roma”. “La Repubblica”, con questo volume dedicato a Mourinho, prova allo stesso modo ad analizzare, spiegare e ipotizzare cosa accadrà tra qualche giorno, quando il tecnico portoghese sbarcherà nella capitale, una città straordinaria, ma anche molto difficile.

(La Repubblica)