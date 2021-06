L'altro verso di Xhaka: possibile uno scambio

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - [...] Per Xhaka la situazione a prima vista potrebbe apparire di stallo, con l'Arsenal che chiede una cifra fra i 23 e i 25 milioni e Pinto che sembra irremovibile dai 15. La chiave per sbloccare l'impasse può arrivare dall'inserimento di una contropartita tecnica. Amadou Diawara è un nome gradito ai Gunners, che hanno inserito nella lista dei cedibili anche Torreira (di ritorno dal prestito all'Atletico Madrid, dove non ha lasciato tracce indelebili), oltre a dover sopperire all'eventuale partenza dello svizzero. Il club del Nord di Londra ha già seguito con interesse il guineano nel recente passato e un ritorno di fiamma va tenuto in considerazione.