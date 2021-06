La Uefa cancella la regola del gol in trasferta

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - Arriva la svolta nelle competizioni europee: niente più regola dei gol in trasferta nei tornei Uefa, che ieri ha annullato la regola in vigore dal 1965 su proposta della Commissione per i club e della Commissione calcio femminile. Saranno i tempi supplementari e, eventualmente, i rigori a risolvere una situazione di parità in una sfida con andata e ritorno. Il criterio verrà anche eliminato da quelli utilizzati per determinare le classifiche quando due o più squadre sono a pari punti nella fase a gironi, ma non dai cosiddetti criteri aggiuntivi applicati a tutte le partite dei gironi se le squadre sono in uno stato di parità assoluta, al fine di mantenere un numero massimo di opzioni. «L’abolizione è stata discussa spesso - ha spiegato il presidente Uefa Ceferin - negli ultimi anni, dissuade le squadre di casa dall'attaccare. Si rimprovera anche l'ingiustizia, soprattutto nei supplementari, di obbligare la squadra di casa a segnare due gol se la squadra in trasferta ne ha segnato uno».