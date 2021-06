La settimana prossima arriva Mourinho, poi in ritiro per un mese

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - L'attesa di José Mourinho sta per terminare. Quella appena cominciata sarà l'ultima settimana con l'allenatore designato ancora a distanza, poi l'era dello Special One potrà prendere ufficialmente il via. (...) Nei primi giorni del prossimo mese il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa, mentre per ora sono escluse kermesse di altro genere. Poi, da martedì 6 luglio, si comincerà a fare sul serio. Come preannunciato dallo stesso JM su Instagram, è quella la data prevista per il raduno. Le prime ore saranno dedicate ai primi cicli di tamponi (il vaccino non è obbligatorio e la società non ha dato indicazioni a riguardo ai propri tesserati), per passare in seguito alle rituali visite mediche che scandiscono l'inizio di ogni stagione. Il ritiro vero e proprio si svolgerà al centro sportivo "Fulvio Bernardini". (...) La prima fase di preparazione durerà intorno alle tre settimane. Fin dal primo giorno con il pallone, come da consolidate abitudini dello Special One, che in questo modo rende più appetibile il lavoro per i suoi uomini. E a meno che Pinto non riuscirà a piazzare parte dei giocatori considerati in esubero, Mourinho allenerà un gruppo in formato extralarge. (...) La preparazione vivrà però anche una seconda fase, con una durata variabile fra la settimana e i dieci giorni (fino alla prima settimana di agosto), che si svolgerà all'estero. In quel periodo la nuova Roma targata Mou affronterà le prime gare amichevoli di un certo livello (probabile qualche test anche nella fase romana, ma contro squadre di seconda fascia) con avversari internazionali. (...) Le ipotesi logistiche riguardano il Portogallo di Mourinho e Pinto, l'Austria, la Svizzera. Ma nessun Paese europeo è escluso, varianti Covid permettendo. (...)

