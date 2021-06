La Roma vuole Kostic: il serbo re degli assist

Le priorità in entrata rimangono portiere e centrocampista, le opportunità però non aspettano. E quella di Kostic, 28 enne serbo che milita nell'Eintracht, ha tutte le caratteristiche di essere tale. Mister assist (ben 17 nell'ultima Bundesliga, 41 dal 2018) è finito nel mirino di diverse big italiane (Inter e Lazio su tutte) tra cui la Roma. La richiesta iniziale della società tedesca è stata di 25 milioni. Rimandata al mittente - come del resto già accaduto con la Lazio - la possibilità d'intavolare una trattativa con la formula più in voga nel calcio italiano (prestito con obbligo di riscatto) la pedina che potrebbe rivelarsi fondamentale è Under. Il turco, in tempi non sospetti, era stato richiesto proprio dal club tedesco. La difficoltà è nel trovare il giusto equilibrio nelle valutazioni dei due calciatori, anche considerando la differente anagrafe. E a Milano nel weekend non è escluso un nuovo incontro con Ramadani con il quale è in ballo anche un discorso per lo svincolato Maksimovic. Nei giorni scorsi un intermediario ha offerto a Roma e Milan il centravanti austriaco dello Stoccarda, Kalajdzic, prossimo avversario degli azzurri.

(Il Messaggero)