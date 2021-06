La Roma fa pressing sull'Arsenal per Xhaka ma spuntano Psg e Juve. La trattativa

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Una storia da Roma. Mourinho firma. Tra le prime richieste fa il nome dello svizzero Granit Xhaka. I Friedkin e Tiago Pinto metabolizzano. Si mettono al lavoro, in particolare il general manager. Primi contatti con l'Arsenal, legittimo proprietario del cartellino del centrocampista svizzero ancora per ventiquattro mesi. Si capisce subito che i Gunners sono più che disponibili alla cessione del giocatore, del resto da quelle parti c'è una certa aria di rivoluzione.

[...] E, invece, come nella migliore tradizione sfigata della nostra Roma, il Capitano degli elvetici li trascina ai quarti di finale con tanto di premio di miglior giocatore nella sfida che ha visto la nazionale di Petkovic eliminare nientepopodimeno che i campioni del mondo della Francia. E tutto questo, come è facilmente intuibile, non è certo propedeutico alla trattativa che sta portando avanti la Roma. [...] E allora, sempre dal punto di vista della Roma, la cosa non può che complicarsi dal punto di vista economico. Conseguenza, per esempio, del fatto che la Juve e il Psg si sarebbero fatte avanti per acquistare lo svizzero.

