La Roma contro l’Atalanta per sognare lo scudetto

IL TEMPO (F. SCHITO) - Dopo un campionato di alti e bassi, è ora di tirare le somme. La Roma, che nel girone d'andata sembrava imbattibile, ha pagato lo scotto nel girone di ritorno per qualche disattenzione di troppo. Spesso è mancato l'acuto, gli errori sotto porta sono stati tanti e la chance di accedere direttamente alle semifinali della fase finale del Campionato Primavera 1 è sfumata. «Abbiamo cominciato il 2 giugno dello scorso anno - il bilancio di Alberto De Rossi ai microfoni di Roma Tv -, abbiamo ricominciato con allegria dopo il lockdown. Ricordo la nostra felicità, però è chiaro che per portarla fino ad adesso non è stato facile, abbiamo perso qualcosa dal punto di vista della brillantezza. Questo è stato il nostro programma«. Adesso la Roma si gioca tutto e lo fa contro l'Atalanta allo stadio "Ricci" di Sassuolo stasera alle 19 (diretta su Sportitalia, Roma Tv e Roma Tv+), nella gara secca che garantisce l'accesso al penultimo atto della stagione. Ad attendere la propria avversaria è la Sampdoria. L'avversario è temibile, ma non è la squadra straordinaria di qualche annofa: «Non è l’Atalanta di Kulusevski o di Barrow - ha concluso il tecnico giallorosso - però hanno tantissime individualità e hanno sofferto la ristrutturazione, nel cambio del biennio hanno sofferto ma ora hanno trovato la quadra e sono da prendere con le molle». Domani invece tocca alla Lazio scendere in campo. I biancocelesti allenati da Alessandro Calori si giocano l'ultimo posto disponibile nel Primavera 1 e per evitare la retrocessione devono fare i conti con il Bologna: la gara di andata è prevista alle 17 al campo «Mirko Fersini» a Formello. Il ritorno il 29 giugno a Bologna.