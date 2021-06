La Roma attende l'ok per Xhaka, che in città è già l'idolo dei tifosi

LEGGO (F. BALZANI) - Selfie, autografi e un invito ben preciso: Ti aspettiamo a Trigoria. Ieri Granit Xhaka, al ritorno da Baku, ha vissuto un giorno da romanista in giro per la capitale dove lo hanno riconosciuto molti tifosi che non vedono l'ora di brindare al primo acquisto della Roma di Mourinho. Il centrocampista svizzero biondo platino attende gli ottavi dell'Europeo ma pure lo sblocco definitivo della trattativa tra il club giallorosso e l'Arsenal. Il suo desiderio è chiaro: lavorare con Mou. E infatti ha già detto sì a un quadriennale da 2,5 milioni. Da limare i dettagli per un affare che dovrebbe aggirarsi sui 18 milioni e consegnare allo Special One il cattivo di centrocampo che manca alla Roma. I dati dell'Europeo danno ragione al portoghese: Xhaka è primo nella Svizzera per palloni toccati e per passaggi riusciti. Ma soprattutto, ed è quello che conta di più per Mourinho, comanda sui contrasti vinti (10 di media) e sui duelli aerei (percentuale del 95%). Fisicità e ordine oltre alla precisione sui calci piazzati come dimostra il palo contro la Turchia. Xhaka conta di trasferirsi stabilmente a Roma alla fine dell'Europeo mentre è vicino a fare le valigie (destinazione Miami) quel Pastore che pesa 9 milioni lordi a stagione.