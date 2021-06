La Figc non crede a Lotito, Salernitana a rischio esclusione

Continua a far discutere il tentativo di Claudio Lotito di vendere la Salernitana. Il presidente dei granata deve vendere la società per poterla iscrivere al massimo campionato di Serie A, essendo proprietario anche della Lazio. Lotito ha istituito un trust, un soggetto terzo che si occuperà di cedere il club nei prossimi sei mesi. La Figc però ha bocciato questa iniziativa, in quanto il trustee sarebbe rincoducibile proprio all'attuale proprietà. Per questo motivo è stato dato tempo fino a sabato alle 20 per trovare un'alternativa altrimenti verrà convocato il Consiglio federale per stabilire se squalificare o meno la Salernitana dal massimo campionato italiano.

(corsera)