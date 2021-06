José Mourinho, la favola del cavaliere nero

Nella Capitale non si fa che contare i minuti in vista dell'arrivo di José Mourinho. I Friedkin hanno scelto di fare le cose in grande e di creare un gruppo squadra che possa permettere alla Roma di tornare nel calcio che conta e soprattutto di tornare a vincere. Il tecnico portoghese avrà un compito non facile però, perché non basterà solo mettere in campo al meglio i giocatori. Serve rispolverare una mentalità vincente e che punti a trionfare sempre, anche quando i risultati non saranno favorevoli. Perché a Roma c’è qualcosa di peggiore della sconfitta. Il ridicolo. Ecco il vero obiettivo dello Special One, che dovrà trovare il modo di far rialzare la testa al club e vincere su tutti i fronti.

(La Repubblica)