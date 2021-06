La Roma Under 17 allenata da Piccareta si laurea campione d'Italia per l'ottava volta nella sua storia. La giovane squadra giallorossa si impone con un netto 3-1, e una gara praticamente a senso unico, sui pari età del Genoa, vendicando così l'Under 18 della Roma che proprio contro i rossoblù aveva perso il titolo nella finale scudetto di pochi giorni prima. A marcare le reti per la Roma sono stati Falasca, Liburdi e D'Alessio.

(Il Messaggero)