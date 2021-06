Giovedì assemblea: slot orari e diritti tv di coppa

Andrà in scena nella giornata di giovedì la nuova assemblea della Lega Serie A che avrà il compito di decidere in merito alla tematica del campionato spezzatino. L'ordine del giorno infatti riguarda gli slot orari attraverso cui trasmettere le partite del massimo campionato italiano 2021/2022. Continua il dibattito in merito a una finestra oraria per ogni partita, che secondo alcuni dovrebbe far variere il prezzo di vendita. Si discuterà però anche delle offerte tv relative alla coppa. Con la riforma attuata dalla Lega la sensazione è che per vendere il pacchetto la base d'asta dovrebbe partire da 40 milioni con un progetto per trasmettere tutte le gare in chiaro e un altro di tipo misto tra chiaro e pay tv.

(gasport)