Giallorossi a Trigoria con Zaniolo

LEGGO (F. BALZANI) - Inizierà ufficialmente oggi la nuova stagione della Roma. In attesa di Mourinho - che arriverà in Italia il 2 luglio - da stamattina Trigoria inizierà a ripopolarsi con un gruppo di giocatori. La Roma, infatti, ha chiesto ad alcuni calciatori reduci da infortuni vari di anticipare il rientro dalle vacanze. Oltre a El Shaarawy e a Zaniolo oggi inizieranno la nuova stagione Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout. Nella lista non c’è Pau Lopez ormai a un passo dal Marsiglia. Si avvicina, infine, sempre più Xhaka eroe contro la Francia. Ieri lo svizzero è stato chiaro: “Quando nomini la Roma tutti sanno di cosa stiamo parlando”.