Garanzie anti-causa per la revoca a Tor di Valle

Non sembra essere ancora terminata la storia del progetto di Tor di Valle, dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio della Roma. I Friedkin hanno scelto di non seguire più il progetto e dunque nelle prossime settimane in Comune si dovrebbe votare la revoca dell’interesse pubblico per bloccare definitivamente il progetto. Solo che Eurnova, la società proponente del progetto, minaccia di avviare una causa contro il clu giallorosso e l'amministrazione grillina qualora venisse tutto fermato. I consiglieri vogliono vederci chiaro e non rischiare cause, per questo si sta continuando a tergiversare in attesa di capire quali saranno i veri rischi sul tavolo.

(gasport)