Everton in pressing su Smalling

Continua il lavoro di Tiago Pinto dal punto di vista del mercato in uscita per sfoltire la rosa e raggiungere l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi. Tra i vari nomi in partenza, e che non rientrano quindi nel progetto di José Mourinho, sembra esserci anche il nome di Chris Smalling. IL difensore inglese, fortemente voluto dai giallorossi durante l'ultima finestra di mercato estiva, potrebbe infatti tornare in Premier League, dove l'Everton continua a chiedere informazioni sul giocatore.

(Il Messaggero)