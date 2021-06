El Shaarawy corre per Mou

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La voglia di tornare ai livelli che gli avevano permesso di conquistare la Nazionale è tanta, quella di impressionare Mourinho forse lo è ancor di più. Anche per questo Stephan El Shaarawy ha deciso di riaffacciarsi a Trigoria con circa due settimane d'anticipo rispetto al resto della squadra: ieri mattina intorno alle nove il Faraone ha varcato i cancelli del centro tecnico, dove ha ricominciato a lavorare per arrivare all'inizio della preparazione nella miglior condizione possibile. Durante la scorsa stagione il classe '92 aveva saltato la parte cruciale del girone di ritorno a causa di una lesione muscolare ed era tornato a disposizione nelle ultime tre gare di campionato, contribuendo alla qualificazione in Conference League grazie al gol segnato all'ultima giornata contro lo Spezia. L'arrivo dello Special One e la possibilità di svolgere tutta la preparazione con la squadra rappresentano un'occasione da non sprecare, ed El Shaarawy ha deciso di rimettersi al lavoro in anticipo per farsi trovare pronto. Il suo obiettivo è quello di convincere Mancini a portarlo ai prossimi Mondiali, ma per farlo dovrà prima conquistare Mourinho e guadagnarsi una maglia da titolare. Nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato, con particolare attenzione alle operazioni in uscita: ridurre il monte ingaggi è la priorità della società, che considera le cessioni propedeutiche ai primi colpi in entrata. Non a caso la trattativa per Xhaka sta vivendo una fase di stallo, così come la situazione Rui Patricio. La Roma, in attesa che Arsenal e Wolverhampton abbassino le pretese, sta cercando di piazzare gli esuberi. Nzonzi è stato cercato dal Benfica e sta trattando con i portoghesi, l'agente di Olsen sta sondando il terreno con alcune squadre di Premier League mentre Under continua ad essere seguito a fari spenti dal Milan, che aveva già preso informazioni sull'esterno turco nelle scorse settimane. Florenzi è da tempo nel radar dell'Inter mentre si continua a cercare una sistemazione per Kluivert (l'interesse del Lipsia non è ancora tramontato). La situazione più complicata è quella di Pastore, che ha ancora due anni di contratto: il suo agente è alla ricerca di una squadra e a fine mese si siederà insieme alla Roma per fare il punto. Nei prossimi giorni è previsto anche l'incontro per discutere del nuovo accordo con Lorenzo Pellegrini, considerato dal club l'unica priorità sul fronte contratti. Oltre a quello del numero 7 infatti prima della fine del mercato non sono previsti altri rinnovi. Capitolo sponsor: la Roma sta riflettendo sull'accordo con Iqoniq. Nonostante il contratto con la piattaforma di fan engagement scada tra due anni, dopo l'ultima stagione il club sta valutando se proseguire con l'attuale sleeve sponsor - al momento non è stata avviata nessuna azione concreta - o interrompere anticipatamente la partnership