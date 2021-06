Dal centro storico a Trigoria: la Dolce Vita di Mourinho

José Mourinho si prepara a sbarcare nella Capitale. Lo Special One infatti dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Roma, dove i tifosi giallorossi non fanno altro che aspettarlo per vedere cosa sarà in grado di fare in questa sua nuova avventura. L'entusiasmo è tanto ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Il primo riguarda il luogo in cui presentare Mourinho, che potrebbe essere Terrazza Caffarelli, sopra il Campidoglio. C'è poi la questione abitativa, con il portoghese che vorrebbe trasferirsi nel centro della Capitale per vivere al meglio la città. C'è infine la questione ritiro, che partirà Trigoria e potrebbe vedere la squadra spostarsi in Portogallo per restare lontano dai riflettori almeno inizialmente, prima di scendere in campo per alcune amichevoli estive e i playoff di Conference League.

(corsera)