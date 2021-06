Da oggi uno vale uno, pure i gol fuori casa

Mano di vernice sul calcio europeo: la Uefa interviene, abolendola, sulla regola dei gol in trasferta. A partire dalla prossima stagione, in caso di parità alla fine dei 180' minuti previsti per andata e ritorno di una fase a eliminazione diretta, non sarà più il numero di gol segnati fuori casa a decretare il passaggio del turno.

I tifosi della Roma ricordano ancora bene la partita contro lo Slavia Praga nei quarti della Coppa Uefa 95-96: 2-0 per i cechi all'andata, 3-1 per i giallorossi ai supplementari all'Olimpico, e promozione dello Slavia. Oggi, anzi da domani, la gara andrebbe ai rigori. E' poi ancora freschissima nella memoria dei tifosi giallorossi la straordinaria rimonta sul Barcellona della stagione '17/'18: 4-1 al Camp Nou e 3-0 all'Olimpico, con la squadra di Di Francesco in semifinale proprio grazie alla rete segnata nel match d'andata.

(Il Messaggero)