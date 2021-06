Contagi su, finali a rischio. Sileri: «Presto per decidere»

Cresce il dibattito sull'opportunità di disputare semifinali e finali di Euro 2020 a Wembley, dopo l'aumento dei numeri del Coronavirus in Inghilterra: i 16.703 casi registrati nelle ultime 24 ore suonano un campanello dall'arme. «Ma è presto per dire se la finale degli Europei potrà essere o meno a Londra - sostiene Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute -. Osserviamo ancora i dati 4-5 giorni e poi si potrà riflettere su come muovere le persone dal continente al Regno Unito. Non dico no a priori».

(Il Messaggero)