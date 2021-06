C’è grande attesa per la nuova maglia giallorossa

Nuova stagione, nuova maglia. I tifosi non vedono l’ora di scoprire come sarà la nuova maglia giallorossa, aspettandola con ancora più curiosità visto che sarà la prima firmata dalla New Balance. Sui social girano tanti concept ma l’azienda statunitense è riuscita a non far trapelare alcun dettaglio sul kit della prossima stagione. Di sicuro le maglie saranno quattro: la prima naturalmente sarà rossa, bianca invece la seconda da trasferta, poi ce ne sarà una blu ed un’altra addirittura gialla. New Balance sta preparando anche diverse sorprese nell’abbigliamento, con felpe, tute, giacche, magliette e scarpe che mischiano lo stile underground a quello sportivo. Naturalmente tenendo conto della tradizione, quindi utilizzando il lupetto di Gratton e il vecchio stemma giallorosso che i Friedkin hanno già riproposto nelle mascherine anti Covid. La maglia sarà presentata sui social del club nei primi giorni di luglio, intanto la Roma ha elimina dal proprio sito ogni traccia della Nike, comprese le maglie utilizzate la passata stagione.

(corsport)