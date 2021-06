Calciomercato Roma: Pinto a Milano per sfoltire la rosa, poi Xhaka e Rui Patricio

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Sfoltire la rosa in vista della nuova stagione: è la prima voce sul taccuino di Tiago Pinto, che in questi giorni si è recato a Milano. Trovare una soluzione per i (tanti) calciatori che non rientrano nei piani di José Mourinho. Le questioni principali, per lo meno in virtù degli ingaggi che percepiscono, riguardano Pastore, Fazio, Nzonzi e Santon. Il valore a bilancio dei quattro si aggira attorno ai ventuno milioni di euro, e a Viale Tolstoj stanno valutando la risoluzione contrattuale. Questa ipotesi permetterebbe ai calciatori di cercare una squadra alternativa dove giocare con maggiore continuità e, dall'altro lato, al club di risparmiare un totale di ingaggi che supera i venticinque milioni di euro. Nonostante la minusvalenza, quindi, questa soluzione garantisce comunque alla Roma un risparmio di qualche milione.

[...] Parallelamente ai tre calciatori citati, si sta lavorando anche per altre operazioni minori: è ormai cosa fatta il passaggio di Mirko Antonucci al Cittadella, con cui l'attaccante firmerà un triennale. In uscita anche il 2002 Edoardo Bove, pronto a partire in prestito: piace a Reggina e Ascoli. Reggina che era interessata anche a Daniel Fuzato, che però rimarrà in giallorosso per giocarsi le sue chance alla corte di Mourinho. Sembra in uscita anche Tommaso Milanese. A Milano Pinto ha avuto anche modo di incontrare Ramadani per parlare di Filip Kostic, ala serba dell'Eintracht Francoforte.