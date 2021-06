Calciomercato Roma, per Kostic serve prima sfoltire il reparto degli esterni

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Quello di Xhaka al momento deve considerarsi l'obiettivo primario del mercato giallorosso in entrata. Tutto il resto si farà, quando e se si farà, in un secondo momento. Compreso l'esterno offensivo Kostic di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore piace a Tiago Pinto, ma la richiesta del club tedesco è superiore ai venti milioni e se il general manager non concretizzerà qualche cessione, tutto sembra molto difficile. [...]

Per questa ragione la Roma all'Eintracht avrebbe prospettato la possibilità di inserire uno tra Kluivert e Under per chiudere la trattativa per Kostic. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE