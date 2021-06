Calcio, beneficienza e politica armena: le vacanze speciali di Mkhitaryan

Le vacanze in patria di Henrikh Mkhitaryan non sono mai banali. Dopo alcuni giorni di riposo totale con la famiglia a Montecarlo, l’attaccante della Roma è volato a Erevan, capitale dell’Armenia, dove come sempre ha incontrato tifosi ma anche personalità di spicco della città e del Paese. Micki terminerà gli ultimi giorni di ferie e poi tornerà a Roma dividendo sempre il suo impegno tra il calcio e tutto il resto, con l’Armenia che occupa un posto di primo piano nei suoi pensieri. In particolare per quanto riguarda i più piccoli: nelle scorse settimane sono arrivati altri pacchi di materiale sportivo della Roma per tutti i piccoli armeni meno fortunati.

(gasport)