A Lotito restano 24 ore per cedere la Salernitana

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - È il giorno della verità per la Salernitana, che entro la mezzanotte deve cambiare proprietario per essere ammessa in serie A (il Benevento spera in un clamoroso ripescaggio). Il club granata è sotto controllo di Claudio Lotito (quote sono divise tra il figlio Enrico e il cognato Massimo Mezzaroma), una situazione che confligge con le norme federali per la sovrapposizione con la Lazio. Possibile la creazione di un trust di scopo per arrivare alla cessione in 6 mesi, il club ha invece smentito «presunte trattative» precisando che «si sta adoperando al fine di risolvere la problematica della multiproprietà con trasparenza e nel rispetto della legge».