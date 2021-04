Zaniolo, primo allenamento con la squadra Primavera

Altro passo avanti per Nicolò Zaniolo, che torna ad allenarsi con la Primavera di Alberto De Rossi: niente contrasti per il classe '99, che alle sessioni di gruppo dovrà aggiungere quelle individuali. Il morale non è al massimo per il gioiellino della Roma, che si aspettava di poter tornare in campo a stretto giro di posta.

Il professore che lo ha operato, però, non ha concesso il via libera e lo visiterà nuovamente tra 2 settimane. Se tutto filerà liscio Zaniolo potrà tornare ad allenarsi con la possibilità di tornare in campo a giugno, quando però il campionato sarà terminato. Ancora qualche speranza per rivederlo nelle ultime due gare ufficiali in stagione della Roma, ma non bisogna forzare i tempi.

In via di guarigione Daniele De Rossi e Gaia Inzaghi ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma per un polmonite bilaterale interstiziale causata dal Covid.

