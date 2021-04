Prosegue spedito il recupero di Nicolò Zaniolo, che da domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, ma con la Primavera di Alberto De Rossi. Nei prossimi giorni si valuterà se concedergli qualche minuto nel derby del 24 aprile o se restituirlo direttamente a Fonseca per il finale di stagione. Serve, ad ogni modo, la massima cautela, così da non bruciare tutto il lavoro fatto dal classe '99 dall'infortunio ad oggi.

(gasport)