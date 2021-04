Villar: «Mancini top, ma parla troppo»

Che ai calciatori non piaccia sbilanciarsi nelle interviste è cosa nota. Gonzalo Villar rappresenta sempre un’eccezione. «So che ci sono giocatori che non si fermano con i tifosi e mi dispiace, io non dico mai di no. È sempre emozionante vedere qualcuno che spende soldi per una tua maglia. Quando sono arrivato a Roma il club mi aveva chiesto di non parlare perché avrei dovuto fare la mia prima intervista con la Roma, tutti mi chiedevano come stavo e io dovevo restare zitto. Penso di essere cresciuto come personalità e fisicamente sono diventato una bestia. In campo Mancini è fortissimo, ma parla davvero un po’ troppo per i miei gusti».

(Gasport)