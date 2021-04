Ventimila allo stadio coi tamponi rapidi. Casa Azzurri a Prati

L'11 giugno all'Olimpico verrà disputata la gara di apertura dell'Europeo, che vedrà l'Italia di Mancini scendere in campo contro la Turchia. La Uefa però aspetta comunicazioni da tutte le federazioni interessate alla competizione entro il 7 aprile, data in cui dovranno essere comunicati i numeri di tifosi che si pensa di poter far entrare negli impianti. Lo stesso Ceferin sembra voglia garantire per la gara inaugurale dell'Olimpico una capienza del 25%, ossia 20mila persone. La decisione spetta ora al governo, che pensa di sfruttare la possibilità di tamponi rapidi e convocare per assistere alla sfida solo soggetti sottoposti al vaccino. L’Uefa non vuole discriminazioni però fra chi è vaccinato e chi non lo è non per sua scelta, e per questo motivo si rimetterà alle decisioni dei governi nazionali. Intanto decisa la sede di “Casa Azzurri”, che sarà all’ex deposito Vittoria dell’Atac in viale Angelico 52, ora denominato Prati Bus District.

(La Repubblica)