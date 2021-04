Valzer delle punte: fuori Mayoral, Dzeko va a caccia del 30° gol in Europa

Edin Dzeko è in vantaggio su Borja Mayoral per una maglia da titolare contro l'Ajax. Paulo Fonseca non avrà molta scelta e a sostegno del bosniaco schiererà Pellegrini e Pedro, sperando che l'attacco si riveli più prolifico di quanto non stia facendo in campionato. Il numero 9 punta a mettere a segno il trentesimo gol nelle coppe europee con la maglia della Roma, anche se la sua avventura in giallorosso dovrebbe terminare in estate, con un anno di anticipo.

Anche Pedro cerca la sua piccola rivincita: la stagione per ora è al di sotto delle aspettative e alcune scelte del tecnico non lo hanno pienamente convinto, ma lo spagnolo punta a far valere il proprio spessore a cominciare da domani.

Sentirà la partita più dei suoi compagni di reparto Lorenzo Pellegrini, che vorrà trascinare i suoi nonostante la stanchezza e qualche acciacco muscolare con cui convive da tempo.

(gasport)