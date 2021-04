Tutto in una notte. Fonseca s’aggrappa a Dzeko e Miki

I prossimi novanta minuti saranno fondamentali per la stagione della Roma. La squadra di Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera tra le mura dell'Olimpico, dove ospiterà l'Ajax per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il risultato della partita di andata non deve trarre in inganno i giallorossi, che dovranno giocare una partita perfetta per passare il turno e accedere alla semifinale. Per questo motivo il tecnico portoghese manderà in campo i suoi migliori giocatori. In porta torna Pau Lopez, eroe di Amsterdam grazie alle sue parate decisive. Linea difensiva a tre formata da Mancini, Cristante e Ibanez. A centrocampo al fianco di Veretout dovrebbe scendere in campo Diawara, mentre sulle fasce tornano Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra, vista l'assenza di Spinazzola. In attacco sarà Dzeko a guidare la squadra, a caccia del suo trentesimo gol europeo con la maglia della Roma, supportato da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

(La Repubblica)