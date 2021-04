Totti fa gol nel business dei giochi digitali

IL TEMPO (A. GIACOBINO) - Nuovo business dei giochi digitali per Francesco Totti. L’ex bomber giallorosso, infatti, attraverso la sua Lieri 33 è diventato azionista della romana Esport sborsando 100mila euro. La società è stata lanciata nel 2018 da Giorgio Pica, ceo e cofondatore di Giochi Elettronici Competitivi, leader italiano degli e-sport, che dopo l’ingresso di Totti è sceso al 45%. Proprio recentemente la Lieri 33 (di cui Totti ha il 50,9%) è stata valutata 330mila euro dalla perizia del commercialista Daniele Belsito redatta in occasione del passaggio di quote attraverso il quale Carlo Cancellieri (fondatore della società e amico storico dell’ex bomber romano), Ariedo Braida (ex calciatore e direttore generale del Milan e da poco d.g. della Cremonese) e Oana Adlian Chivu, titolari rispettivamente del 40,16%, 5,65% e 2,57% hanno venduto chi in parte chi tutte le loro azioni alla nuova Cc23 di Braida e Cancellieri che oggi ha il 45,23%. La perizia ha valutato la Lieri 33 in base al patrimonio netto e non per le sue tre partecipazioni in start up: il 2,5% di My Lab Nutrition (integratori), lo 0,8% di Lisari (information & communication technology) e l’1,2% di Filo (software). Lieri33 ha ceduto poche settimane fa le quote in altre due start up (Dindarò e Traction Management), è salita al 2,1% di Lisari ed è scesa al 2,3% di My Lab Nutrition. [...]