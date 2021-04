Terrore dopo Roma-Ajax: Smalling sequestrato dalla gang dei calciatori

Ancora una rapina in casa di un calciatore della Roma. Stavolta è toccato al difensore Chris Smalling, sequestrato assieme alla moglie, Sam, dopo la partita Roma-Ajax. Tre malviventi armati hanno fatto irruzione ieri notte nella sua villa sull'Appia Antica.

Un colpo fotocopia a quelli toccati ad altri calciatori giallorossi, incluso l'allenatore Paulo Fonseca a cui lo scorso ottobre i ladri hanno svaligiato la casa senza lasciare alcuna traccia mentre lui era agli allenamenti, e l'attaccante Edin Dzeko qualche anno prima, quando i banditi sono entrati nella sua villa di Casal Palocco con la moglie e le figlie piccole addormentate. Dietro il colpo il sospetto che a operare ci possa essere una banda ben informata sia sulle residenze degli atleti romanisti, che sulle loro abitudini. Difficile immaginare che possa trattarsi di semplici ladri, trapela da ambienti investigativi.

I banditi dopo aver divelto una grata sono entrati direttamente nella camera da letto cogliendo di sorpresa Smalling e la moglie, che dormivano quando i tre banditi gli hanno puntato le torce in faccia. Davanti a una pistola il difensore non ha potuto che aprire la cassaforte. «La paura è stata tanta», fa sapere il giocatore da Trigoria attraverso la società giallorossa. Mentre subito dopo il colpo aveva spiegato agli investigatori che il terzetto «parlava bene l'italiano». All'esterno i complici. La strada della villa, infatti, ha un unico accesso che sbocca sull'Appia Antica. Verso le 4.30 la fuga in auto.

