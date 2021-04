Tacopina: "Pallotta ora parla molto, ma a Roma non si faceva vedere così spesso"

Joe Tacopina torna ancora sulla sua esperienza alla Roma e sul suo rapporto con l’ex presidente Pallotta. L’americano ha parlato in un’intervista al quotidiano. Queste le sue dichiarazioni:

Roma, Fiorentina, Parma, Bologna. Perché i nordamericani sono così sedotti dal calcio italiano anche in tempo di crisi?

Perché la Serie A è diventata più attrattiva, è vissuta come una grande opportunità. Il calcio italiano non è più quello di una volta, è percepito come molto più rispettabile. Aggiungete che in America è ancora sottovalutato. Per questo si guarda di più all’Italia. Vale anche per i giocatori: se Ronaldo va alla Juve potendo andar ovunque, qualcosa vorrà dire.

Anche Pallotta, l’ex presidente della Roma, non gliele ha mandate a dire. Ha sostenuto pure che lei cercava souvenir negli armadietti per portarseli negli Stati Uniti.

Val la pena rispondere? È buffo: ora parla un sacco ma quando è stato per dieci anni alla Roma non si faceva vedere così spesso. E quando l’ha fatto ha detto anche cose offensive, come quando definì idioti gli ultras. Credo sia un uomo molto arrabbiato, e non so perché.

L’ ha chiesto a Walter Sabatini, il doppio ex di oggi?

No. Pallotta lo considerava il migliore, poi di colpo cambiò idea. Lo stesso con Monchi: prima il miglior ds del mondo, poi il peggiore. Idem Petrachi. È come se Pallotta non avesse mai pace e dovesse sempre incolpare qualcuno. Ma non mi interessa. Io sono a posto con tutti.

(La Repubblica)