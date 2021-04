Superlega: Roma e Lazio realiste (e attente alla classifica)

Dopo il caos Superlega scoppiato ieri, si defilano le squadre romane. Roma e Lazio attendono gli sviluppi. L'imperativo è non farsi trascinare dall'irritazione e aspettare. In teoria, se la Figc dovesse confermare l'esclusione dalla Serie A delle tre italiane, le romane potrebbero pure guardare all'aspetto positivo della separazione: dopo 20 anni sarebbe molto più semplice tornare finalmente a vincere un tricolore.

La Roma non commenta ufficialmente la nuova manifestazione, ma trapela scetticismo. Il presidente Dan Friedkin ha preferito non uscire allo scoperto, anche se i dirigenti della società hanno rinnovato la fedeltà alla Uefa e al suo presidente Ceferin. Anche perché se la Uefa, come sembra, darà seguito agli annunci di ieri in cui ha minacciato di escludere tutti i club che prenderanno parte alla Superlega dalle Coppe internazionali, potrebbero esserci dei clamorosi ribaltamenti di fronte. Il Manchester United, infatti, facendo parte dei club fondatori e prossimo avversario della Roma, sarebbe escluso dall'Europa League e permetterebbe ai giallorossi di volare direttamente in finale dove affronterà il Villarreal (anche loro andrebbero in finale perché avversari dell'Arsenal).

(Il Messaggero)