SuperLega, la Roma boccia il progetto: "Contrario allo spirito del gioco"

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma tuona contro la Super Lega. La società giallorossa boccia con parole dure il progetto che rischia di stravolgere il mondo del calcio: «Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una super league divisiva - recita il comunicato - l’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo». Il club di Friedkin sposa dunque la linea di Ceferin e dei tanti esponenti del mondo dello sport che negli ultimi due giorni hanno fortemente criticato il format della competizione: «Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo». Una secca risposta alle parole di Florentino Perez - presidente del Real Madrid e della Super League - che aveva parlato di Roma e Napoli come possibili candidate a partecipare al nuovo, esclusivissimo, torneo. Il numero uno delle Merengues ha ricevuto anche le critiche dell'ex presidente giallorosso Pallotta: «Nessun tifoso ti chiede di salvare il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi a cui vengono garantiti i soldi ogni anno, ucciderà questo sport».