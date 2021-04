Stadio, Berdini smentito: «Alle riunioni non disse no»

SI torna a parlare dello questione relativa allo stadio della Roma a Tor di Valle. E a parlare, come testimone, durante un'udienza del processo è l'ex ad e poi vicepresidente del club Mauro Baldissoni. Il manager punta il dito contro quello che, dal 2016 fino al febbraio 2017, è stato l'assessore all'urbanistica della giunta grillina, Paolo Berdini, accusato di tenere una linea intransigente con i quotidiani sulla possibilità di edificare l'impianto e una meno severa durante gli incontri con le parti in Campidoglio: «L'assessore Berdini invece di discutere con noi delle sue proposte rilasciava ogni giorno interviste ai più importanti giornali. Siamo sempre stati molto gentili a non rispondere mai, eppure lui rappresentava l'istituzione del Comune che aveva espresso, con la giunta Marino, il parere di pubblica utilità rispetto al progetto dello stadio». Affermazioni che contraddicono le parole dello stesso Berdini che, sempre a dibattimento, avrebbe mantenuto una linea critica sullo stadio sino alla fine del suo incarico. Parlando dell'avvocato Luca Lanzalone, imputato nel processo, l'ex dirigente giallorosso ha aggiunto: «Nel 2016 dopo l'elezione del nuovo sindaco eravamo in un momento difficile. Ad un certo punto ci fu presentato Lanzalone, come esperto di diritto amministrativo con il ruolo di interfaccia con il Campidoglio e con il compito di modificare e salvaguardare il progetto. Lui era il consulente dell'amministrazione Raggi»

(Il Messaggero)