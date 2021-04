Spinazzola salta anche Ajax e Torino

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fonseca spera di ritrovare Spinazzola per l'eventuale semifinale di Europa League del 29 aprile. Ieri il terzino è stato sottoposto ad un'ecografia a Trigoria che ha confermato il risentimento muscolare al flessore sinistro: non è ancora chiaro se il giocatore ha riportato una lesione, per questo lo staff medico giallorosso valuterà se sottoporlo ad una risonanza nei prossimi giorni.

Probabilmente Spinazzola salterà sia la sfida di ritorno con l'Ajax che quella con il Torino in programma domenica prossima. Anche Smalling non ci sarà sicuramente per il match di giovedì prossimo. In conferenza stampa Fonseca si è detto pessimista sul suo recupero: «Sarà difficile riaverlo per l'Europa League». Da settimane ormai l'ex Manchester United combatte tra problemi muscolari e quelli al ginocchio, che gli impediscono di tornare ad allenarsi in gruppo.

Il rientro è dell'inglese è fondamentale in vista del finale di stagione. Sarebbe una beffa giocarsi il futuro senza la pedina che - la scorsa estate - aveva convinto la Roma a sborsare 15 milioni per costruire intorno a lui la difesa dei prossimi due anni.