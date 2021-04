Spinazzola rischia 10 giorni di stop, Lopez può restare

Giorni di attesa a Trigoria. Mentre si cerca di capire qualcosa di più dal mercato del futuro (Pau Lopez potrebbe anche restare), stamattina Fonseca vedrà se riuscirà ad avere per la partita di domani contro il Bologna Smalling (più no che sì) e Mkhitaryan. Attesa anche per quanto riguarda Spinazzola: ieri prima di tornare in Italia ha camminato un po’ in hotel ad Amsterdam sui tapis roulant. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: la Roma teme ovviamente la lesione, ma spera si tratti solo di un affaticamento. Domani non ci sarà e probabilmente neppure nel ritorno contro l’Ajax.

(gasport)