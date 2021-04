Spinazzola recuperato, Smalling e Kumbulla provano a rientrare con il Manchester

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Con un piede e mezzo fuori lotta Champions, per non compromettere del tutto il cammino in campionato la Roma deve mantenere alta la concentrazione in vista del match di giovedì sera contro l'Atalanta. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissata alle 11. Da valutare anche le condizioni di Pedro, uscito dalla partita di Torino con un fastidio alla coscia destra. Verrà effettuato un check anche sugli altri infortunati: contro la Dea dovrebbe tornare Spinazzola, mentre la speranza è quella di recuperare Smalling, Kumbulla ed El Shaarawy per la gara del 29 aprile in casa del Manchester United.

Ieri i Red Devils - attualmente secondi Premier League - hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva battendo Burnley 3-1 grazie a una doppietta di Greenwood e al gol di Cavani. Prima della partita Solskjaer aveva parlato della sfida di Europa League contro la Roma: «Non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere il trofeo».