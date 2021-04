Smalling tenta il recupero. Mkhitaryan out

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'ultimo obiettivo. I punti persi contro il Sassuolo rischiano di compromettere la rincorsa al quarto posto, anche per questo il quarto di finale di Europa League contro l'Ajax assume un'importanza vitale per la Roma di Fonseca. Giovedì sera alla Johan Cruijff Arena va in scena la gara d'andata contro la squadra allenata da ten Hag: forse l'avversario più temibile del torneo insieme al Manchester United (che Dzeko e compagni potrebbero incontrare in caso di semifinale). Se gli olandesi stanno facendo i conti con l'assenza del capitano Blind - il difensore verrà operato alla caviglia e dovrebbe saltare gli Europei - i giallorossi sperano di recuperare almeno Smalling, che anche ieri ha continuato a lavorare individualmente a Trigoria.

Il tecnico portoghese si è detto ottimista sulla convocazione del trentunenne: «Vediamo come starà questa settimana - ha spiegato Fonseca - mi aspetto di averlo per il match con l’Ajax». Si attendono risposte anche per quanto riguarda Mkhitaryan, che oggi verrà valutato al Fulvio Bernardini - la ripresa degli allenamenti è fissata alle 10 - ma una convocazione dell'armeno per giovedì appare poco probabile. In Coppa tornerà Veretout, pronto a riprendere in mano le redini del centrocampo romanista dopo aver giocato gli ultimi 15' a Reggio Emilia. Il francese è in buone condizioni ed è pronto ad affrontare il match di Amsterdam da titolare: «Mi sento bene anche se non avevo 90' nelle gambe, ho lavorato molto per rientrare - le parole di Veretout - giovedì abbiamo una partita importante, dobbiamo rialzare subito la testa». In difesa si rivedrà Ibanez insieme a Cristante e Mancini mentre sulla fascia destra Bruno Peres sostituirà lo squalificato Karsdorp. Fonseca sembra intenzionato a rivoluzionare completamente il tridente offensivo: alle spalle di Dzeko - che sostituirà Borja Mayoral - agiranno Pedro e Pellegrini.