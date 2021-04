Smalling non ce la fa, Mkhitaryan torna dall’inizio. In attacco c’è Dzeko titolare

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La formazione della Roma per la gara più importante della stagione è praticamente obbligata. Rispetto al massiccio turnover praticato domenica scorsa, contro l'Ajax Fonseca si affiderà all'undici ideale al netto delle assenze. Non bisogna dimenticare infatti che i giallorossi si giocano l'accesso alla semifinale di Europa League senza Spinazzola, Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Zaniolo. Gli infortunati saranno in tribuna a fare il tifo per i loro compagni mentre in campo tornerà Pau Lopez, che con il Bologna aveva usufruito di un turno di riposo.

La difesa sarà la stessa della gara d'andata, con Mancini pronto a guidare la linea composta da Cristante e Ibanez mentre a far coppia con Veretout in mezzo al campo sarà Diawara. A destra Karsdorp è una scelta obbligata, sulla fascia opposta invece Calafiori - vista la squalifica di Bruno Peres - è pronto a sostituire Spinazzola. Il classe 2002 è stato promosso da Fonseca dopo la prova di personalità sfoggiata la settimana scorsa in Olanda e questa sera giocherà dal 1' la gara più importante della sua carriera. La nota più dolce arriva dal tridente offensivo: Mkhitaryan è pronto a tornare titolare dopo lo spezzone di partita giocato nell'ultima di campionato. Quello dell'armeno è un recupero fondamentale in una gara dove l'esperienza nei grandi match internazionali rischia di fare la differenza.

E in questo senso gli occhi sono tutti su Dzeko, che tornerà a guidare l'attacco a caccia del suo trentesimo gol internazionale con la Roma. A completare il reparto offensivo sarà Pellegrini. Ieri i giocatori hanno trascorso la notte al Fulvio Bernardini dopo aver cenato insieme: questa mattina la squadra svolgerà una sessione in sala video e un risveglio muscolare. Dopo pranzo i giocatori si riposeranno nelle rispettive stanze prima di spostarsi all'Olimpico, dove ieri sera l'Ajax ha svolto la seduta di rifinitura. Rispetto al match giocato in Olanda, ten Hag recupera Stekelenburg e Schuurs ma dovrà fare a meno dello squalificato Rensch. Davanti ai pali difesi dall'ex romanista, il tecnico dei Lancieri sembra intenzionato a schierare la consueta linea a quattro con Timber, Schuurs, Martinez e Tagliafico. In mediana nessuna novità: saranno ancora Klaassen, Alvarez e Gravenberch a giocare in mezzo al campo mentre gran parte delle chance di passaggio del turno sono riposte nei piedi di Antony, Tadic e Neres. Una settimana fa nessuno dei tre attaccanti è riuscito a battere un'insuperabile Pau Lopez, la speranza di ogni romanista è quella di vedere lo spagnolo giocare come all'andata.