Smalling migliora ma non è pronto, El Shaarawy e Kumbulla ci saranno con lo United

IL TEMPO (E. ZOTTI) - C'è ancora da aspettare per rivedere Smalling in gruppo. Dopo il suo ritorno nella Capitale il difensore è stato protagonista di una stagione decisamente tormentata: oltre all'Odissea infortuni che gli hanno permesso di accumulare soltanto 17 presenze in stagione, due giorni fa l'inglese ha subito un furto nella sua abitazione con i banditi che lo hanno costretto ad aprire la cassaforte puntandogli le pistole contro.

Anche ieri Fonseca ha spiegato che le condizioni del giocatore sono in continuo miglioramento, ma che tornerà in gruppo soltanto quando si sentirà pronto. La speranza di tutti a Trigoria è che possa farcela per la semifinale di Europa League del 29 aprile contro la sua ex squadra: all'Old Trafford infatti non ci sarà Mancini per squalifica. Anche Kumbulla ed El Shaarawy puntano a rientrare per la sfida con i Red Devils mentre per Spinazzola il recupero è più vicino: il terzino potrebbe essere convocato già per il match di giovedì prossimo contro l'Atalanta.