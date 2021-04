Smalling ko, blitz in Spagna per un consulto

La speranza era quella di recuperare Smalling per la gara contro il Napoli, mentre adesso la sensazione sembra essere quella di un recupero non prima della gara di ritorno contro l'Ajax. Il difensore inglese continua a esser vittima del fastidio al ginocchio, che nelle scorse settimane lo ha portato a viaggiare in Spagna insieme al medico giallorosso per un colloquio con il professor Cugat, lo stesso che ha visitato anche Dybala. Smalling ha iniziato una nuova terapia che prevede il trattamento con fattori di crescita per alleviare il fastidio.

(corsera)