Smalling e Mkhitaryan, speranze ridotte al lumicino

Non sono al meglio Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan, ma contro l'Ajax vogliono esserci, almeno in panchina. In mattinata sosterranno l'ultimo provino per dar modo a Fonseca di valutare la loro convocazione, ma le sensazioni non sono positive. Il centrale inglese ieri ha provato a forzare un po', ma avverte ancora fastidio e sembra improbabile che il tecnico possa portarlo ad Amsterdam. Diverso il discorso per l'armeno che sta meglio e ha aumentato i carichi di lavoro, pur allenandosi a parte.

Fonseca dovrà fare a meno di Karsdorp per squalifica: sulla destra sarà dunque il turno di Bruno Peres, mentre sulla sinistra agirà Spinazzola. Pau Lopez in porta, protetto da Mancini, Cristante e Ibanez. Non si esclude una linea arretrata a 4, anche se appare improbabile che l'allenatore decida di stravolgere lo schieramento in una partita che vale la stagione. Spazio in mediana a Villar e Veretout.

Intanto Nicolò Zaniolo si avvicina al rientro: domani il classe '99 dovrebbe iniziare ad allenarsi con la Primavera, e presto si deciderà se concedergli uno spezzone nel derby del 24 aprile con i ragazzi di Alberto De Rossi o mandarlo direttamente in prima squadra. L'ex Inter scalpita, ma la parola d'ordine ora è 'pazienza'.

(gasport)