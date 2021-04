Energia e attenzione, ma anche competitività: queste le richieste di Davide Nicola al suo Torino per la partita delle 18 di stasera contro la Roma. Il tecnico granata predica ottimismo per la sfida ai giallorossi e prepara la formazione per insidiare la squadra di Fonseca: Singo è apparso in forma nella rifinitura e si gioca le sue chance con Vojvoda. Torna titolare Nkoulou, mentre Rincon e Verdi agiranno a centrocampo.

(gasport)