Servono gol: li può portare Gouiri del Nizza, bomber precoce

La Roma è alla ricerca di gol per il proprio reparto offensivo, e a portarli può essere Amine Gouiri: il 21enne del Nizza ne ha già segnati 16 in stagione e a Trigoria lo monitorano con attenzione. Quello del francese di origini algerine, ad ogni modo, non è l'unico nome sulla lista di Tiago Pinto: piace Abada Liel, diciannovenne del Maccabi Petach Tivka, così come Atta Zion, sedicenne anglo-italiano del Crystal Palace.

Per la difesa i giallorossi puntano invece Nuno Tavares, terzino sinistro 21enne del Benfica. Riflettori puntati anche su Becir Omeragic dello Zurigo e Maarten Vandervoordt del Genk.

(gasport)